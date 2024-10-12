В приложении Резерв+ появится сервис отсрочки

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  116033 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  129042 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  150826 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  155827 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  141933 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  131648 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115369 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108444 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107699 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В приложении Резерв+ появится сервис отсрочки

В приложении Резерв+ появится сервис отсрочки

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 17:27  •  3368 просмотра

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Заместитель министра обороны сообщила о запуске новых сервисов в приложении Резерв+. Они позволят оформлять отсрочку для призывников и проводить онлайн-рекрутинг.

В приложении Резерв+ заработает сервис по оформлению отсрочки мужчин призывного возраста. Об этом сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Мы сделали лучший сервис для взаимодействия военнообязанных и государства. И скоро запустим отсрочки и онлайн - рекрутинг

- написала она.
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Напомним

Минобороны анонсировало запуск сервиса рекрутинга в приложении Резерв+ в октябре 2024 года. Новый функционал позволит пользователям выбирать военные вакансии, соответствующие их опыту и предпочтениям.

Более 20 000 украинцев обратились в центры рекрутинга армии7 октября 2024, 17:45 • 28474 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины