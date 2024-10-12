В приложении Резерв+ появится сервис отсрочки
Киев • УНН
Заместитель министра обороны сообщила о запуске новых сервисов в приложении Резерв+. Они позволят оформлять отсрочку для призывников и проводить онлайн-рекрутинг.
В приложении Резерв+ заработает сервис по оформлению отсрочки мужчин призывного возраста. Об этом сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.
Мы сделали лучший сервис для взаимодействия военнообязанных и государства. И скоро запустим отсрочки и онлайн - рекрутинг
Напомним
Минобороны анонсировало запуск сервиса рекрутинга в приложении Резерв+ в октябре 2024 года. Новый функционал позволит пользователям выбирать военные вакансии, соответствующие их опыту и предпочтениям.
Более 20 000 украинцев обратились в центры рекрутинга армии7 октября 2024, 17:45 • 28474 просмотра