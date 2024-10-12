В приложении Резерв+ появится сервис отсрочки

В приложении Резерв+ заработает сервис по оформлению отсрочки мужчин призывного возраста. Об этом сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Мы сделали лучший сервис для взаимодействия военнообязанных и государства. И скоро запустим отсрочки и онлайн - рекрутинг