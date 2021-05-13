У застосунку "Дія" стався збій

Деталі

Сьогодні у застосунку "Дія" деякі користувачі зіткнулися зі збоєм: у них відсутня можливістьперевірити наявність штрафів за порушення Правил дорожнього руху.

Сервіс повідомляє про відсутній зв'язку з реєстром. При цьому в інших користувачів сервіс працює коректно.

Як згодом пояснили у Мінцифрі, збої могли відбуватися через перепідключення додатку до оновленого реєстру з боку МВС.

Доповнення

Нагадаємо, масштабний збій в роботі "Дія" стався 30 квітня.

Тоді у Мінцифрі пояснили проблеми в роботі сервісу тим, що стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації.