У Мінцифрі прокоментували збій у роботі "Дія"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Міністерстві цифрової трансформації прокоментували збій у роботі онлайн-сервісу державних послуг для громадян “Дія”. Про це повідомили на Facebook міністерства, пише УНН.
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“Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації. Через це зараз можуть бути технічні проблеми у роботі Дії”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що наразі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. За останній час вдалося відновити доступність управляючого компонента NSX Manager. Також тривають роботи по відновленню функціональності контролерів NSX.
У відомстві сподіваються відновити повноцінну роботу провайдера протягом двох годин.
Контекст
Вранці 30 квітня в роботі онлайн-сервісу державних послуг для громадян “Дія” стався збій, та доступ до нього був відсутній понад годину.
У січні в Мінцифри обіцяли, що квітні у державному сервіс онлайн-послуг “Дія” з’являться нові цифрові продукти.