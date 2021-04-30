В Минцифри прокомментировали сбой в работе "Действие"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Министерстве цифровой трансформации прокомментировали сбой в работе онлайн-сервиса государственных услуг для граждан “Дия”. Об этом сообщили на Facebook министерства, пишет УНН.
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“Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации. Поэтому сейчас могут быть технические проблемы в работе Дии”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. За последнее время удалось восстановить доступность управляющего компонента NSX Manager. Также продолжаются работы по восстановлению функциональности контроллеров NSX.
В ведомстве надеются восстановить полноценную работу провайдера в течение двух часов.
Контекст
Утром 30 апреля в работе онлайн-сервиса государственных услуг для граждан “Дия” произошел сбой, и доступ к нему отсутствовал более часа.
В январе в Минцифры обещали, что апреле в государственном сервисе онлайн-услуг “Дия” появятся новые цифровые продукты.