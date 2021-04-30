Збій у роботі "Дії": портал державних послуг "ліг" на понад годину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У роботі онлайн-сервісу державних послуг для громадян "Дія" стався збій - доступ до нього був відсутній понад годину. Про це повідомляє УНН.
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При спробі зайти на сайт система видавала “502 Bad Gateway”. У пошуку повідомлялося, що сервіс тимчасово недоступний. "503. проводятся технічні роботи“.
Також не працював сайт Міністерства цифрової трансформації України.
Станом на 12:30 робота їх відновилася.
Коментарів на сторінках у соцмережах у профільних відомствах наразі не було.
Нагадаємо
У січні в Мінцифри обіцяли, що квітні у державному сервіс онлайн-послуг “Дія” з’являться нові цифрові продукти.