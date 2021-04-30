Збій у роботі "Дії": портал державних послуг "ліг" на понад годину

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При спробі зайти на сайт система видавала “502 Bad Gateway”. У пошуку повідомлялося, що сервіс тимчасово недоступний. "503. проводятся технічні роботи“.

Також не працював сайт Міністерства цифрової трансформації України.

Станом на 12:30 робота їх відновилася.

Коментарів на сторінках у соцмережах у профільних відомствах наразі не було.

Нагадаємо

У січні в Мінцифри обіцяли, що квітні у державному сервіс онлайн-послуг “Дія” з’являться нові цифрові продукти.