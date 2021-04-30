Сбой в работе "Дии": портал государственных услуг "лег" на более чем час
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В работе онлайн-сервиса государственных услуг для граждан "Дия" произошел сбой - доступ к нему отсутствовал более часа. Об этом сообщает УНН.
Детали
При попытке зайти на сайт система выдавала "502 Bad Gateway". В поиске сообщалось, что сервис временно недоступен. "503. Проводятся технические работы".
Также не работал сайт Министерства цифровой трансформации Украины.
По состоянию на 12:30 работа их восстановилась.
Комментариев на страницах в соцсетях в профильных ведомствах пока не было.
Напомним
В январе в Минцифры обещали что апреле в государственном сервис онлайн-услуг "Дия" появятся новые цифровые продукты.