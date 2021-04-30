Сбой в работе "Дии": портал государственных услуг "лег" на более чем час

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132094 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187228 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188787 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273143 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316136 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157336 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142976 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Сбой в работе "Дии": портал государственных услуг "лег" на более чем час

Киев  •  УНН

 • 17713 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В работе онлайн-сервиса государственных услуг для граждан "Дия" произошел сбой - доступ к нему отсутствовал более часа. Об этом сообщает УНН.

Детали

При попытке зайти на сайт система выдавала "502 Bad Gateway". В поиске сообщалось, что сервис временно недоступен. "503. Проводятся технические работы".

Также не работал сайт Министерства цифровой трансформации Украины.

По состоянию на 12:30 работа их восстановилась.

Комментариев на страницах в соцсетях в профильных ведомствах пока не было.

Напомним

В январе в Минцифры обещали что апреле в государственном сервис онлайн-услуг "Дия" появятся новые цифровые продукты.

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