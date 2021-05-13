В приложении "Дия" произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Приложение "Дия" работает со сбоем. Об этом УНН сообщает со ссылкой сразу на нескольких пользователей.
Детали
Сегодня в приложении "Дия" некоторые пользователи столкнулись со сбоем: у них отсутствует возможность проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Сервис сообщает об отсутствующей связи с реестром. При этом у других пользователей сервис работает корректно.
Как впоследствии пояснили в Минцифре, сбои могли происходить из-за переподключения приложения к обновленному реестру со стороны МВД.
Дополнение
Напомним, масштабный сбой в работе "Дии" произошел 30 апреля.
Тогда в Минцифры объяснили проблемы в работе сервиса тем, что произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации.