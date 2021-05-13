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В приложении "Дия" произошел сбой

Киев • УНН

 • 22132 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Приложение "Дия" работает со сбоем. Об этом УНН сообщает со ссылкой сразу на нескольких пользователей.

В приложении "Дия" произошел сбой

Детали

Сегодня в приложении "Дия" некоторые пользователи столкнулись со сбоем: у них отсутствует возможность проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Сервис сообщает об отсутствующей связи с реестром. При этом у других пользователей сервис работает корректно.

Как впоследствии пояснили в Минцифре, сбои могли происходить из-за переподключения приложения к обновленному реестру со стороны МВД.

Дополнение

Напомним, масштабный сбой в работе "Дии" произошел 30 апреля.

Тогда в Минцифры объяснили проблемы в работе сервиса тем, что произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации.

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