Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 13330 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 12612 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 21935 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 29661 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30274 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 28137 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23055 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32283 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20288 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
У Запорізькому районі постраждала жінка внаслідок атаки FPV-дрона - Федоров

Київ • УНН

 • 0 перегляди

У Запорізькому районі ворожий FPV-дрон атакував автомобіль, поранивши 38-річну жінку в селищі Малокатеринівка. Постраждалій надано медичну допомогу, авто пошкоджено.

У Запорізькому районі постраждала жінка внаслідок атаки FPV-дрона - Федоров

У Запорізькому районі ворожий FPV-дрон атакував автомобіль, у якому перебувала жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

38-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу селища Малокатеринівка Запорізького району

- йдеться у дописі.

Внаслідок удару пошкоджено автівку, а жінка отримала поранення. Їй надали необхідну медичну допомогу. 

Нагадаємо

У четвер, 11 вересня російська армія завдала 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула в Пологівському районі.

Атака рф на Запорізьку область 7 вересня: двоє загинуло, одна людина отримала поранення08.09.25, 08:18 • 4373 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Запорізька область