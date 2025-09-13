У Запорізькому районі постраждала жінка внаслідок атаки FPV-дрона - Федоров

У Запорізькому районі ворожий FPV-дрон атакував автомобіль, у якому перебувала жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

38-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу селища Малокатеринівка Запорізького району - йдеться у дописі.

Внаслідок удару пошкоджено автівку, а жінка отримала поранення. Їй надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо

У четвер, 11 вересня російська армія завдала 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула в Пологівському районі.

