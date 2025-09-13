В Запорожском районе пострадала женщина в результате атаки FPV-дрона - Федоров

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 5846 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 13341 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 12619 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 21940 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 29669 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 30277 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 28141 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23056 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32284 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20288 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
54%
757мм
Популярные новости
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе12 сентября, 13:02 • 17257 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 14272 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 13921 просмотра
В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе12 сентября, 16:09 • 6426 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 9866 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 9996 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 13985 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 21940 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 14334 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 29669 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кит Келлог
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 29669 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 36615 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 84074 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 45649 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 51283 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

В Запорожском районе пострадала женщина в результате атаки FPV-дрона - Федоров

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Запорожском районе вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, ранив 38-летнюю женщину в поселке Малокатериновка. Пострадавшей оказана медицинская помощь, авто повреждено.

В Запорожском районе пострадала женщина в результате атаки FPV-дрона - Федоров

В Запорожском районе вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

38-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела поселка Малокатериновка Запорожского района

- говорится в сообщении.

В результате удара поврежден автомобиль, а женщина получила ранения. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. 

Напомним

В четверг, 11 сентября российская армия нанесла 440 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб в Пологовском районе.

Атака рф на Запорожскую область 7 сентября: двое погибли, один человек получил ранения08.09.25, 08:18 • 4373 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Запорожская область