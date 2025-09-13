В Запорожском районе пострадала женщина в результате атаки FPV-дрона - Федоров

В Запорожском районе вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

38-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела поселка Малокатериновка Запорожского района - говорится в сообщении.

В результате удара поврежден автомобиль, а женщина получила ранения. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним

В четверг, 11 сентября российская армия нанесла 440 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб в Пологовском районе.

