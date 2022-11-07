У Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях лунають вибухи: їх чують у низці міст

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За даними соцмереж та Telegram-накалів, вибухи лунають у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Наразі відомо, що вибухи чули у Кривому Розі та Горішніх Плавнях.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав жителів йти до найближчих до вас укриттів та перебувати там.

Більше офіційної інформації наразі немає.