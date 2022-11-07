У Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях лунають вибухи: їх чують у низці міст
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У низці областей України оголошена повітряна тривога - у містах Запорізької, Дніпропетровської та Полтавської областей лунають вибухи, передає УНН.
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За даними соцмереж та Telegram-накалів, вибухи лунають у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.
Наразі відомо, що вибухи чули у Кривому Розі та Горішніх Плавнях.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав жителів йти до найближчих до вас укриттів та перебувати там.
Більше офіційної інформації наразі немає.