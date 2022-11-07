В Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях раздаются взрывы: их слышат в ряде городов

Детали

По данным соцсетей и Telegram-накалов, взрывы раздаются в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Известно, что взрывы слышали в Кривом Роге и Горишних Плавнях.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал жителей идти к ближайшим к вам укрытиям и находиться там.

Больше официальной информации пока нет.