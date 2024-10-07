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У Запорізькій області збудують восьму підземну школу

У Запорізькій області збудують восьму підземну школу

Київ • УНН

 • 113118 перегляди

У Михайлівській громаді Запорізької області розпочнеться будівництво восьмої підземної школи. До кінця року планують завершити основні роботи з будівництва всіх восьми шкіл, де зможуть навчатися понад 6 тисяч дітей.

У Михайлівській громаді Запорізької області починають будівництво підземної школи – вже восьмої в регіоні. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі в області будують сім "підземних шкіл", а зведення восьмої розпочнеться найближчим часом. Один із цих об’єктів уже майже завершений:

Першу запорізьку "підземну школу" плануємо відкрити цієї осені,

зазначив Федоров.

За словами очільника області, основні роботи з будівництва всіх восьми шкіл планують завершити до кінця року.

У цих школах зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей,

- додав голова ОВА.

У 2025 році планується будівництво ще п’яти підземних навчальних просторів, розрахованих на понад 4 тисячі учнів. Наразі триває тендер по трьох об’єктах, а на двох ведуться проєктні роботи. Загалом близько 60 тисяч дітей у Запорізькій області зможуть повернутися до офлайн-навчання.

Нагадаємо

Перша леді України пояснила необхідність підземних шкіл у прифронтових регіонах. Зеленська наголосила на важливості пошуку нових рішень для забезпечення якісної освіти в умовах війни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ivan-fedorov-politykІван Федоров
ukrainaУкраїна
olena-zelenskaОлена Зеленська

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