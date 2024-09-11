Олена Зеленська: підземні школи - вимушений захід безпеки в умовах війни

Перша леді України Олена Зеленська підкреслила, що підземні школи стали вимушеною відповіддю на неможливість забезпечити безпеку учнів у звичайних навчальних закладах в умовах війни, пише Ми-Україна, передає УНН.

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"Це зараз одна з відповідей на те, що нам робити з освітою в регіонах, які близькі до фронту. Неможливо дитині добігти безпечно до укриття. І неможливо вже продовжувати навчатися четвертий рік (скоро буде) постійно онлайн," — заявила Зеленська. Вона додала, що рівень освіти в Україні падає, і чим довше школи не працюють у звичному режимі, тим більше дітей втрачають якість освіти.

Зеленська визнала, що підземні школи — це тимчасове рішення, яке відповідає реаліям життя у прифронтових регіонах: "Як відповідь на такі умови, так, мені здається, що це вихід. Авжеж ніхто б з нас не хотів, щоб наші діти сиділи в підземному сховищі цілий день. Але як тимчасова річ, мені здається, це можливо. І будемо просто сподіватися, що якнайшвидше ці приміщення будуть використовувати для якихось інших потреб. Там можна буде зробити спортивні зали, арт-холи, будь-що."

Перша леді також наголосила на важливості пошуку нових рішень для забезпечення якісної освіти в умовах війни: "Якщо хтось вигадає якусь ще ідею, її треба розглядати, щоб якомога більше дітей поверталися до школи."

Зеленська висловила сподівання, що незабаром українські школярі зможуть повернутися до звичайних класів, наповнених сонячним світлом.

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