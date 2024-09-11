Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Первая леди Украины Елена Зеленская подчеркнула, что подземные школы стали вынужденным ответом на невозможность обеспечить безопасность учеников в обычных учебных заведениях в условиях войны, пишет Ми-Украина, передает УНН.

Детали

«Это сейчас один из ответов на то, что нам делать с образованием в регионах, которые близки к фронту. Невозможно ребенку добежать безопасно до укрытия. И невозможно уже продолжать учиться четвертый год (скоро будет) постоянно онлайн», - заявила Зеленская. Она добавила, что уровень образования в Украине падает, и чем дольше школы не работают в привычном режиме, тем больше детей теряют качество образования.

Зеленская признала, что подземные школы - это временное решение, которое соответствует реалиям жизни в прифронтовых регионах: «Как ответ на такие условия, да, мне кажется, что это выход. Конечно, никто бы из нас не хотел, чтобы наши дети сидели в подземном убежище целый день. Но как временная вещь, мне кажется, это возможно. И будем просто надеяться, что как можно быстрее эти помещения будут использовать для каких-то других нужд. Там можно будет сделать спортивные залы, арт-холлы, что угодно.»

Первая леди также подчеркнула важность поиска новых решений для обеспечения качественного образования в условиях войны: «Если кто-то придумает какую-то еще идею, ее надо рассматривать, чтобы как можно больше детей возвращались в школу.»

Зеленская выразила надежду, что вскоре украинские школьники смогут вернуться в обычные классы, наполненные солнечным светом.

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