Елена Зеленская обсудила с супругами послов гуманитарные задачи для Украины: в ОП рассказали подробности

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями Ассоциации "Супруги украинских дипломатов" в рамках совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений "Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа", передает УНН со ссылкой на ОП.

"Нынешняя работа наших дипломатов - это вести цивилизованный, взвешенный человеческий диалог с миром - в противовес агрессору. И вы, их партнеры, также много можете сделать для усиления голоса Украины в мире", - отметила супруга Президента.

Зеленская рассказала о гуманитарных задачах, которые стоят перед украинскими дипмиссиями. В частности, о поддержке реформы школьного питания, развитии Всеукраинской программы ментального здоровья, создании безбарьерности в пространстве и возможностях для всей страны, увеличении количества украинских книжных полочек, украиноязычных аудиогидов и развитии украинских и крымскотатарских студий.

"В то время, когда россия присвоила столько нашей культуры, должны возвращать ее себе", - подчеркнула первая леди.

Отдельно она поблагодарила дипмиссии и представителей Ассоциации "Супруги украинских дипломатов" за помощь в привлечении меценатов для восстановления нашей страны, которые сотрудничают с Фондом Елены Зеленской.

Первая леди отметила, что благодаря взаимодействию с иностранными партнерами удалось передать Украине 52 автомобиля скорой помощи, организовать отдых в лагере "Голоса детей" для 180 юных украинцев с опытом войны, возвести 14 домов для больших приемных семей и отправить на отдых 1500 детей из таких семей в лагерь "Артек-Буковель", передать 60 тысяч гаджетов для онлайн-обучения школьников и учителей и начать создание при больницах шести "Школ супергероев".

"Благодарна всем дипломатам и их семьям, которые приобщаются к этому. Потому что не только военная сила нам нужна. Нам нужна сила жить", - подытожила Зеленская.

Має бути міністерство української єдності: Зеленський анонсував появу нової інституції