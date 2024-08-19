Должно быть министерство украинского единства: Зеленский анонсировал появление новой институции

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой институции заявив, что фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Об этом он сказал на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа", передает УНН.

"Украинское всемирное сообщество. На сегодня достаточно болезненный вопрос. Так же, как у любого государства есть географический центр, Украинское государство должно быть реальным центром для нашего уже глобального украинского народа. Наши люди есть во всех частях мира, в большинстве государств. Это диаспоры разных времен, разные волны миграции. Где-то в мире украинцев больше, где-то - меньше, но мы должны осознавать свою нацию именно как глобальную, потому что это факт. Поэтому мы должны модернизировать наши государственные институты так, чтобы они отвечали современной задаче единения всех украинцев вокруг Украины, вокруг защиты Украины, вокруг укрепления наших позиций в мире", - сказал Зеленский.

Он считает, что для этого нужно усилить украинское институциональное присутствие в странах-партнерах.

"Это будет сделано двумя путями. Так, уже принято решение об открытии новых консульств Украины за рубежом, в частности в Польше, Германии, Болгарии, Италии, Чехии, Словакии, Франции. Где-то дополнительные, где-то первые в истории, но это очень важно - там, где есть присутствие украинцев, там, где украинские сообщества требуют большего внимания", - рассказал Зеленский.

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По его словам, готовится запуск новой институции, которая обеспечит достаточную силу глобального украинского единства.

"Вместе с этим и вместе с привычной работой через систему МИД Украины, об этом говорили с Премьер-министром, готовим запуск новой институции, которая обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации - все это будет сферой ответственности новой институции. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего, за рубежом", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что россия использует безумный пропагандистский ресурс за рубежом, в частности адресованный на украинцев.

"Мы видим, как многие аспекты духовной независимости нашего народа не урегулированы и как россия использует собственные церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов. Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины - раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за рубежом",- сказал Зеленский.

Президент считает, что одна лишь система МИД Украины с этим не справится.

"Потому что речь идет о миллионах наших украинцев. Будет неправильным и просто ожидать реализации соответствующих задач от различных министерств и ведомств. Нужна организация, которая будет вести другие государственные институты к определенным целям. В ближайшее время представим все детали", - анонсировал Зеленский.