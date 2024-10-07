В Запорожской области построят восьмую подземную школу
Киев • УНН
В Михайловской громаде Запорожской области начнется строительство восьмой подземной школы. До конца года планируют завершить основные работы по строительству всех восьми школ, где смогут учиться более 6 тысяч детей.
В Михайловской громаде Запорожской области начинают строительство подземной школы - уже восьмой в регионе. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас в области строят семь "подземных школ", а возведение восьмой начнется в ближайшее время. Один из этих объектов уже почти завершен:
Первую запорожскую "подземную школу" планируем открыть этой осенью,
По словам главы области, основные работы по строительству всех восьми школ планируют завершить до конца года.
В этих школах смогут учиться офлайн в две смены более 6 тысяч детей,
В 2025 году планируется строительство еще пяти подземных учебных пространств, рассчитанных на более 4 тысяч учеников. Сейчас продолжается тендер по трем объектам, а на двух ведутся проектные работы. В целом около 60 тысяч детей в Запорожской области смогут вернуться к офлайн-обучению.
Напомним
Первая леди Украины объяснила необходимость подземных школ в прифронтовых регионах. Зеленская отметила важность поиска новых решений для обеспечения качественного образования в условиях войны.