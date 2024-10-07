В Запорожской области построят восьмую подземную школу

В Михайловской громаде Запорожской области начинают строительство подземной школы - уже восьмой в регионе. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас в области строят семь "подземных школ", а возведение восьмой начнется в ближайшее время. Один из этих объектов уже почти завершен:

Первую запорожскую "подземную школу" планируем открыть этой осенью, отметил Федоров.

По словам главы области, основные работы по строительству всех восьми школ планируют завершить до конца года.

В этих школах смогут учиться офлайн в две смены более 6 тысяч детей, - добавил председатель ОВА.

В 2025 году планируется строительство еще пяти подземных учебных пространств, рассчитанных на более 4 тысяч учеников. Сейчас продолжается тендер по трем объектам, а на двух ведутся проектные работы. В целом около 60 тысяч детей в Запорожской области смогут вернуться к офлайн-обучению.

Напомним

Первая леди Украины объяснила необходимость подземных школ в прифронтовых регионах. Зеленская отметила важность поиска новых решений для обеспечения качественного образования в условиях войны.