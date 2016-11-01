У Запоріжжі затримали поліцейських, які пограбували пенсіонера на десятки тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Запоріжжі затримали двох працівників поліції, які пограбували пенсіонера на десятки тисяч доларів на залізничному вокзалі станції “Запоріжжя-1”. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
На початку вересня 2016 року до правоохоронців звернувся 64-річний місцевий житель та розповів, що його пограбували працівники поліції.
Коли чоловік перебував на залізничному вокзалі Запоріжжя, до нього підійшло двоє поліцейських та попросили документи для перевірки. Зважаючи, що пасажир був напідпитку, патрульні зав’язали з ним розмову і запропонували “закріпити дружбу” в найближчій кав’ярні.
“Відпочинок” у закладі закінчився тим, що працівники поліції відібрали у пенсіонера всі заощадження, які він мав при собі — 56 тисяч доларів та майже 10 тисяч євро. Згодом чоловік опинився в лікарні у стані клінічної коми з гострою інтоксикацією організму сурогатним алкоголем.
Праовоохоронці встановили особи працівників поліції. Ними виявилися старші сержанти поліції 30 та 35 років, які працюють в правоохоронних органах понад 10 років.
Зловмисників затримали наприкінці жовтня, коли на залізничній станції вони відібрали у пасажира 4 650 гривень. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.5 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Під час проведення обшуків за місцем проживання злочинців правоохоронці знайшли 20,5 тисяч доларів і майже 5 тисяч євро, раніше відібрані у 64-річного пенсіонера, а також холодну зброю. Решту грошей змовники розділили між собою і придбати об’єкти нерухомості, транспортні засоби та будівельні матеріали.