В Запорожье задержали полицейских, которые ограбили пенсионера на десятки тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Запорожье задержали двух сотрудников полиции, которые ограбили пенсионера на десятки тысяч долларов на железнодорожном вокзале станции "Запорожье-1". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
В начале сентября 2016 года в полицию обратился 64-летний местный житель и рассказал, что его ограбили работники полиции.
Когда мужчина находился на железнодорожном вокзале Запорожья, к нему подошли двое полицейских и попросили документы для проверки. Учитывая, что пассажир был пьян, патрульные завязали с ним разговор и предложили "закрепить дружбу" в ближайшей кофейне.
"Отдых" в заведении закончился тем, что работники полиции отобрали у пенсионера все сбережения, которые он имел при себе - 56 000 долларов и почти 10 000 евро. Впоследствии мужчина оказался в больнице в состоянии клинической комы с острой интоксикацией организма суррогатным алкоголем.
Правоохранители установили личности сотрудников полиции. Ими оказались старшие сержанты полиции 30 и 35 лет, которые работают в правоохранительных органах более 10 лет.
Злоумышленников задержали в конце октября, когда на железнодорожной станции они отобрали у пассажира 4650 гривен. Следователи начали уголовное производство по ч.5 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Во время проведения обысков по месту жительства преступников правоохранители нашли 20 500 долларов и почти 5000 евро, ранее отобранные у 64-летнего пенсионера, а также холодное оружие. Остальное заговорщики разделили между собой и приобрести объекты недвижимости, транспортные средства и строительные материалы.