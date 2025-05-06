У Запоріжжі росіяни атакували об'єкт інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, повідомив голова ОВА Іван Федоров. За попередніми даними, місто атакували понад 15 "шахедів", інформація про постраждалих уточнюється.
росіяни, попередньо, атакували обʼєкт інфраструктури у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється
росія атакувала Запоріжжя: будівлі понівечені, під завалами можуть бути люди06.05.25, 22:30 • 1864 перегляди
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Як повідомляють моніторингові канали, Запоріжжя атакувало понад 15 "шахедів".