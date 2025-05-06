В Запорожье россияне атаковали объект инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье, сообщил глава ОВА Иван Федоров. По предварительным данным, город атаковали более 15 "шахедов", информация о пострадавших уточняется.
россияне, предварительно, атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Предварительно, россияне атаковали объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется
россия атаковала Запорожье: здания изуродованы, под завалами могут быть люди06.05.25, 22:30 • 1764 просмотра
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Как сообщают мониторинговые каналы, Запорожье атаковало более 15 "шахедов".