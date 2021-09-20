У Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Запоріжжі помер 14-річний школяр Іван Чекулаєв, який на початку вересня пережив клінічну смерть на уроці. Про це повідомила його мати Мілена Чекулаєва на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Моє життя, надія і щастя! Мій найкращий син на світі пішов від нас!!!” — написала матір.
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Вона повідомила, що прощання з Іваном відбудеться 22 вересня в Кафедральному Соборі Святої Трійці на вулиці Культурної, 101а о 12:00.
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Раніше повідомлялося, що 3 вересня 14-річному учневі запорізької гімназії № 8 раптово стало погано на уроці історії — у нього зупинилося серце. Завдяки оперативним діям працівників школи та лікарів дитину вдалося реанімувати і негайно доставити в обласну лікарню.
Нагадаємо, у Харкові важко хворого на COVID-19 чоловіка реанімували після зупинки серця.