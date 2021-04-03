У Харкові хворого на COVID-19 реанімували після зупинки серця

Цитата:

“2 квітня 2021 року о 13:42 надійшов черговий екстрений виклик до мешканця міста Харкова з приводу: задихується. Під час шпиталізації важкого хворого на COVID-19 чоловіка його серце зупинилось. Завдяки проведенню бригадою ЕМД 303 успішних реанімаційних заходів серцеву діяльність було відновлено. Чоловіка шпиталізовано”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як стало відомо УНН, за один тиждень коронавірус забрав життя Володимира та Діани Родікових, які виховували 13 дітей: п’ятьох рідних та 8 всиновлених.

Так, подружжя померло від ускладнень коронавірусної інфекції: 21 березня коронавірус забрав життя Володимира Родікова, 29 березня в реанімації померла Діана. Без опіки залишилося 13 дітей.

Після цього Київською єпархією Православної Церкви України створений цільовий благодійний фонд для допомоги сім’ї Родікових, у якій коронавірус забрав життя обох батьків, що виховували 13 дітей.