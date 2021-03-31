На Київщині від коронавірусу померло подружжя, яке виховувало 13 дітей. Сиротам потрібна підтримка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За один тиждень коронавірус забрав життя Володимира та Діани Родікових, які виховували 13 дітей: п’ятьох рідних та 8 всиновлених. Наразі діти, які залишилися сиротами, потребують підтримки, пише УНН.
Подружжя померло від ускладнень коронавірусної інфекції: 21 березня коронавірус забрав життя Володимира Родікова, 29 березня в реанімації померла Діана. Без опіки залишилося 13 дітей.
Про родину Родікових
Родікови – переселенці з Макіївки. Рятуючись від війни, вони оселилися на Київщині. Тоді в родині було десятеро дітей: п’ятеро рідних та п’ятеро всиновлених. Влітку 2014 року вони поїхали на відпочинок, а коли окупанти ухвалили рішення про заборону вивезення дітей-сиріт з окупованих територій, Володимир Родіков вирішив, що до Макіївки родина вже не повернеться. Так велика родина опинилася у столиці. Зрештою, пройшовши шлях поневірянь, родині все ж вдалося облаштуватися у своєму новому домі у селі Гатне. З того часу родина поповнилася ще трьома дітьми.
Цього року Діана Родікова отримала звання матері-героїні.
Та в одну мить діти опинилися самі.
Як повідомив народний депутат Олександр Дубінський, опіку над дітьми планує оформити старша сестра - Олександра.
У своєму дописі нардеп вказав реквізити карти для допомоги дітям.
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