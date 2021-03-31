В Киевской области от коронавируса умерли супруги, воспитывавшие 13 детей. Сиротам нужна поддержка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За одну неделю коронавирус унес жизни Владимира и Дианы Родикових, которые воспитывали 13 детей: пятерых родных и 8 приемных. Сейчас дети, оставшиеся сиротами, нуждаются в поддержке, пишет УНН.
Супруги умерли от осложнений коронавирусной инфекции: 21 марта коронавирус унес жизнь Владимира Родикова, 29 марта в реанимации умерла Диана. Без опеки осталось 13 детей.
О семье Родикових
Родиковы - переселенцы из Макеевки. Спасаясь от войны, они поселились в Киевской области. Тогда в семье было десять детей: пять родных и пятеро приемных. Летом 2014-го они поехали на отдых, а когда оккупанты приняли решение о запрете вывоза детей-сирот с оккупированных территорий, Владимир Родиков решил, что в Макеевку семья уже не вернется. Так большая семья оказалась в столице. В конце концов, пройдя путь лишений, семье все же удалось обосноваться в своем новом доме в селе Гатное. С тех пор семья пополнилась еще тремя детьми.
В этом году Диана Родикова получила звание матери-героини.
И в одно мгновение дети остались сами.
Как сообщил народный депутат Александр Дубинский, опеку над детьми планирует оформить старшая сестра - Александра.
В своей заметке нардеп указал реквизиты карты для помощи детям.
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