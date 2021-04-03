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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45592 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63777 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108035 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143748 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195083 просмотра

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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В Харькове больного COVID-19 реанимировали после остановки сердца

В Харькове больного COVID-19 реанимировали после остановки сердца

Киев  •  УНН

 • 22405 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Харькове тяжело больного COVID-19 мужчину реанимировали после остановки сердца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Facebook.

Цитата:

"2 апреля 2021 года в 13:42 поступил очередной экстренный вызов к жителю города Харькова по поводу: задыхается. Во время госпитализации тяжело больного COVID-19 мужчины его сердце остановилось. Благодаря проведению бригадой ЭМП 303 успешных реанимационных мероприятий сердечную деятельность было восстановлено. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как стало известно УНН, за одну неделю коронавирус унес жизни Владимира и Дианы Родикових, которые воспитывали 13 детей: пятерых родных и 8 приемных.

Так, супруги умерли от осложнений коронавирусной инфекции: 21 марта коронавирус унес жизни Владимира Родикова, 29 марта в реанимации умерла Диана. Без опеки осталось 13 детей.

После этого Киевской епархией Православной Церкви Украины был создан целевой благотворительный фонд для помощи семье Родикових, в которой коронавирус унес жизни обоих родителей, воспитывавших 13 детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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