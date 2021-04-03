В Харькове больного COVID-19 реанимировали после остановки сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Харькове тяжело больного COVID-19 мужчину реанимировали после остановки сердца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Facebook.
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"2 апреля 2021 года в 13:42 поступил очередной экстренный вызов к жителю города Харькова по поводу: задыхается. Во время госпитализации тяжело больного COVID-19 мужчины его сердце остановилось. Благодаря проведению бригадой ЭМП 303 успешных реанимационных мероприятий сердечную деятельность было восстановлено. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.
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Как стало известно УНН, за одну неделю коронавирус унес жизни Владимира и Дианы Родикових, которые воспитывали 13 детей: пятерых родных и 8 приемных.
Так, супруги умерли от осложнений коронавирусной инфекции: 21 марта коронавирус унес жизни Владимира Родикова, 29 марта в реанимации умерла Диана. Без опеки осталось 13 детей.
После этого Киевской епархией Православной Церкви Украины был создан целевой благотворительный фонд для помощи семье Родикових, в которой коронавирус унес жизни обоих родителей, воспитывавших 13 детей.