У ПЦУ пообіцяли допомогти родині, в якій від коронавірусу померли батьки 13 дітей

Цитата

“Сьогодні ця сім’я, ці тринадцятеро дітей, як ніколи, потребують підтримки. Церква продовжує всебічно опікуватися цією родиною, подбає про її духовні та матеріальні потреби. Київською єпархією Православної Церкви України вже створений цільовий „Благодійний фонд допомоги сім’ї Родікових“, він допоможе сім’ї вирішити найболючіші питання”, — написав Митрополит.

Деталі

Епіфаній розповів, що добре знає цю сім’ю і всі труднощі й випробування, які вони пройшли як вимушені переселенці через війну на сході України.

“Їм довелося покинути рідний дім у Макіївці, який згодом спалили окупанти, переїхати на незнайому для них Київщину, з самого початку облаштовувати своє життя. Два роки тому мною було звершено перше Таїнство хрещення як Предстоятеля Православної Церкви України дев’ятьох дітей цієї родини. Ми турбувалися про цю сім’ю. Добре пам’ятаю, як гамірно, але дуже затишно й по-домашньому щоразу зустрічала ця родина, яка ніколи не ділила дітей на „власних“ та „усиновлених“, де всі діти росли в любові й злагоді”, — розповів він.

Контекст

Як стало відомо УНН, за один тиждень коронавірус забрав життя Володимира та Діани Родікових, які виховували 13 дітей: п’ятьох рідних та 8 всиновлених.



Так, подружжя померло від ускладнень коронавірусної інфекції: 21 березня коронавірус забрав життя Володимира Родікова, 29 березня в реанімації померла Діана. Без опіки залишилося 13 дітей.