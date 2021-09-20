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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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В Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Запорожье умер 14-летний школьник Иван Чекулаев, который в начале сентября пережил клиническую смерть на уроке. Об этом сообщила его мать Милена Чекулаева на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Моя жизнь, надежда и счастье! Мой лучший сын на свете ушел от нас!!!" - написала мать.

Детали

Она сообщила, что прощание с Иваном состоится 22 сентября в Кафедральном Соборе Святой Троицы на улице Культурной, 101а в 12:00.

Дополнение

Ранее сообщалось, что 3 сентября 14-летнему ученику запорожской гимназии № 8 внезапно стало плохо на уроке истории - у него остановилось сердце. Благодаря оперативным действиям работников школы и врачей ребенка удалось реанимировать и немедленно доставить в областную больницу.

Напомним, в Харькове тяжелобольного COVID-19 мужчину реанимировали после остановки сердца.

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