В Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Запорожье умер 14-летний школьник Иван Чекулаев, который в начале сентября пережил клиническую смерть на уроке. Об этом сообщила его мать Милена Чекулаева на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Моя жизнь, надежда и счастье! Мой лучший сын на свете ушел от нас!!!" - написала мать.
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Она сообщила, что прощание с Иваном состоится 22 сентября в Кафедральном Соборе Святой Троицы на улице Культурной, 101а в 12:00.
Дополнение
Ранее сообщалось, что 3 сентября 14-летнему ученику запорожской гимназии № 8 внезапно стало плохо на уроке истории - у него остановилось сердце. Благодаря оперативным действиям работников школы и врачей ребенка удалось реанимировать и немедленно доставить в областную больницу.
Напомним, в Харькове тяжелобольного COVID-19 мужчину реанимировали после остановки сердца.