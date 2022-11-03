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У Запоріжжі погодинно відключатимуть світло: оприлюднили графіки

У Запоріжжі погодинно відключатимуть світло: оприлюднили графіки

Київ • УНН

 • 718296 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Запоріжжі та Запорізькому районі за терміновим розпорядженням НЕК "Укренерго" вводяться графіки погодинних відключень електропостачання. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Запорізької міської ради.

Цитата

"За терміновим розпорядженням НЕК «Укренерго» сьогодні в Запоріжжі та Запорізькому районі вводяться графіки погодинних відключень", - повідомив секретар Запорізької міськради, в.о. мера Анатолій Куртєв у Telegram.

Деталі

У мерії повідомляють, що погодинні відключення здійснюватимуться у 4 черги. Тривалість відключення – 3 години, за температури зовнішнього середовища нижче -10°С – не більше ніж 2 годин.

Зранку були відключені споживачі першої черги. Далі, згідно з графіком, перша черга споживачів підключається, а друга черга відключається. У такому ж порядку та з аналогічним часовим інтервалом відбувається включення другої черги та відключення третьої черги. До четвертої черги належать великі промислові підприємства, їх відключатимуть увечері.

Потенційні графіки сьогоднішніх віялових відключень Запорізька міськрада оприлюднила за посиланням.

Нагадаємо

Укренерго повідомило, що сьогодні застосовуватимуться обмеження електропостачання кількох видів: аварійні - для трьох областей, погодинні - для Києва та ще 7 областей.

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