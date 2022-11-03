В Запорожье будут почасово отключать свет: обнародовали графики

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"По срочному распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня в Запорожье и Запорожском районе вводятся графики почасовых отключений", - сообщил секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра Анатолий Куртев в Telegram.

Детали

В мэрии сообщают, что почасовые отключения будут производиться в 4 очереди. Продолжительность отключения – 3 часа, при температуре внешней среды ниже –10°С – не более 2 часов.

Утром были отключены потребители первой очереди. Далее согласно графику первая очередь потребителей подключается, а вторая очередь отключается. В таком же порядке и с аналогичным временным интервалом происходит включение второй очереди и отключение третьей очереди. К четвертой очереди принадлежат крупные промышленные предприятия, их будут отключать вечером.

Потенциальные графики сегодняшних веерных отключений Запорожский горсовет обнародовал по ссылке.

Напомним

Укрэнерго сообщило, что сегодня будут применяться ограничения электроснабжения нескольких видов: аварийные – для трех областей, почасовые – для Киева и еще 7 областей.