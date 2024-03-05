У законопроєкті про мобілізацію розглядаються три варіанти подачі інформації у ТЦК - заступник голови профільного комітету Ради
Київ • УНН
Законопроект про мобілізацію розглядає три варіанти подання громадянами інформації до військкомату: особисто, через центри надання адміністративних послуг або онлайн через електронний кабінет.
Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроєктом щодо мобілізації та демобілізації й вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані у ТЦК у різні способи. Про це розповів народний депутат, заступник голови цього Комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, пише УНН.
Деталі
Розглядаються три варіанти подачі інформації у ТЦК:
- Особисто прийти й оновити дані;
- Зробити це у ЦНАПі;
- Зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.
Оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок,
Також він повідомив, що нині щодо "ухилянтів" обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами й блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою.
За його словами, також зараз у Комітеті ведеться активна дискусія з приводу питання про демобілізацію тих людей, які відслужили 36 місяців.
Нагадаємо
Заступник голови профільного комітету Ради Єгор Чернєв заявив, що законопроект про мобілізацію має як позитивні, так і суперечливі аспекти і потребує подальшого обґрунтування та можливого доопрацювання.