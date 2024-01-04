Законопроєкт про мобілізацію викликає багато питань - заступник голови профільного комітету Ради

До законопроєкту про мобілізацію дійсно дуже багато питань. Він містить як позитивні, так й репресивні норми. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Дійсно питань дуже багато до цього законопроєкту, який містить, як позитивні норми, наприклад демобілізацію через 36 місяців, або демобілізація строковиків, або тих хто повернувся з полону та здався не добровільно тощо. Але є й дискусійні норми, які більш репресивні. Ми хочемо заслухати тих хто напрацьовував цей законопроєкт, яке їхнє обґрунтування й далі ми вже будемо вирішувати - розповів Чернєв.

За його словами, у законопроєкту може бути три варіанти розвитку.

"Або він йде у зал в тому вигляді в якому є, що мало ймовірно, або ми доопрацьовуємо його на базі комітету й далі виносимо в зал вже доопрацьованим з урахуванням всіх питань, які до нього є. Або ми взагалі повертаємо суб'єкту подання на доопрацювання", - зазначив Чернєв.

Доповнення

Профільний парламентський комітет розпочав сьогодні розгляд нового законопроєкту про мобілізацію, обговорення буде тривати декілька днів.

Народний депутат, заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомляла, що законопроєкт про мобілізацію, який вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів, не буде проголосований в оригінальному вигляді. Парламентарі планують розпочати роботу з напрацювання компромісного варіанту проєкту закону.