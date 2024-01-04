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Законопроект о мобилизации вызывает много вопросов - заместитель главы профильного комитета

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 15:29  •  19214 просмотра

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Заместитель председателя Егор Чернев говорит, что законопроект о мобилизации имеет как положительные, так и противоречивые аспекты и требует дальнейшего обоснования и возможной доработки.

К законопроекту о мобилизации действительно очень много вопросов. Он содержит как положительные, так и репрессивные нормы. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

Действительно вопросов очень много к этому законопроекту, который содержит, как положительные нормы, например демобилизацию через 36 месяцев, или демобилизация срочников, или тех, кто вернулся из плена и сдался не добровольно и тому подобное. Но есть и дискуссионные нормы, которые более репрессивные. Мы хотим заслушать тех, кто нарабатывал этот законопроект, какое их обоснование и дальше мы уже будем решать

- рассказал Чернев. 

По его словам, у законопроекта может быть три варианта развития. 

"Или он идет в зал в том виде в котором есть, что мало вероятно, или мы дорабатываем его на базе комитета и дальше выносим в зал уже доработанным с учетом всех вопросов, которые к нему есть. Или мы вообще возвращаем субъекту представления на доработку", - отметил Чернев. 

Дополнение

Профильный парламентский комитет начал сегодня рассмотрение нового законопроекта о мобилизации, обсуждение будет продолжаться несколько дней. 

Народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщала, что законопроект о мобилизации, который внес в Верховную Раду Кабинет министров, не будет проголосован в оригинальном виде. Парламентарии планируют начать работу по наработке компромиссного варианта проекта закона.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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