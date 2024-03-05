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В законопроекте о мобилизации рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК - заместитель главы профильного комитета Рады

В законопроекте о мобилизации рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК - заместитель главы профильного комитета Рады

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 13:15  •  11676 просмотра

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Законопроект о мобилизации рассматривает три варианта подачи гражданами информации в военкомат: лично, через центры предоставления административных услуг или онлайн через электронный кабинет.

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации и считает, что граждане должны иметь право подавать свои данные в ТЦК различными способами. Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя этого Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, пишет УНН.

Детали

Рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК:

  • Лично прийти и обновить данные;
  • Сделать это в ЦНАПе;
  • Зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК.

Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг,

-отметил парламентарий.

Также он сообщил, что сейчас в отношении "уклонистов" обсуждаются три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокировки счетов, так как не считает ее реальной действенной нормой.

По его словам, также сейчас в Комитете ведется активная дискуссия по поводу вопроса о демобилизации тех людей, которые отслужили 36 месяцев.

Напомним

Заместитель председателя профильного комитета Рады Егор Чернев заявил, что законопроект о мобилизации имеет как положительные, так и противоречивые аспекты и требует дальнейшего обоснования и возможной доработки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Политика
У законопроєкті про мобілізацію розглядаються три варіанти подачі інформації у ТЦК - заступник голови профільного комітету Ради
The draft law on mobilization considers three options for submitting information to the CCM - Deputy Chairman of the relevant committee of the Verkhovna Rada
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В законопроекте о мобилизации рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК - заместитель главы профильного комитета Рады

Законопроект о мобилизации рассматривает три варианта подачи гражданами информации в военкомат: лично, через центры предоставления административных услуг или онлайн через электронный кабинет.

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