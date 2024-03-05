В законопроекте о мобилизации рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК - заместитель главы профильного комитета Рады
Киев • УНН
Законопроект о мобилизации рассматривает три варианта подачи гражданами информации в военкомат: лично, через центры предоставления административных услуг или онлайн через электронный кабинет.
Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации и считает, что граждане должны иметь право подавать свои данные в ТЦК различными способами. Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя этого Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, пишет УНН.
Детали
Рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК:
- Лично прийти и обновить данные;
- Сделать это в ЦНАПе;
- Зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК.
Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг,
Также он сообщил, что сейчас в отношении "уклонистов" обсуждаются три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокировки счетов, так как не считает ее реальной действенной нормой.
По его словам, также сейчас в Комитете ведется активная дискуссия по поводу вопроса о демобилизации тех людей, которые отслужили 36 месяцев.
Напомним
Заместитель председателя профильного комитета Рады Егор Чернев заявил, что законопроект о мобилизации имеет как положительные, так и противоречивые аспекты и требует дальнейшего обоснования и возможной доработки.
В законопроекте о мобилизации рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК - заместитель главы профильного комитета Рады
Законопроект о мобилизации рассматривает три варианта подачи гражданами информации в военкомат: лично, через центры предоставления административных услуг или онлайн через электронный кабинет.
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