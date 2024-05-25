У загарбаній Євпаторії сталися вибухи
Київ • УНН
У тимчасово окупованій рф Євпаторії зафіксовані вибухи, а над Новофедорівкою піднімається дим.
У тимчасово окупованій Євпаторії прогриміли вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За інформацією, загарбаній Євпаторії було чути вибухи, а над Новофедорівкою піднімається дим.
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За даними, у Новофедорівці розташований військовий аеродром "Сакі". Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк, який є основою авіаційного угруповання, яке підтримує окупантів на півдні України.
На озброєнні – бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.
В окупованому росіянами Севастополі в районі бухти було чути вибухи і стрілянину - Крим Реалії05.12.23, 23:55 • 37777 переглядiв