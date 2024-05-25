В захваченной Евпатории произошли взрывы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevpatoriyaЕвпатория
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  107100 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  107190 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  114168 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  110138 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  106325 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100856 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  95374 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  147070 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
24 мая 2024, 06:00  •  143521 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123504 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Новости по теме
В захваченной Евпатории произошли взрывы

В захваченной Евпатории произошли взрывы

  •  2757 просмотра
Трое гражданских погибли, двое получили ранения в результате российских атак на Донецкую область

Трое гражданских погибли, двое получили ранения в результате российских атак на Донецкую область

  •  3369 просмотра
Тактическая авиация противника активизировалась на востоке

Тактическая авиация противника активизировалась на востоке

  •  4269 просмотра
российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области

российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области

  •  6073 просмотра
Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв

Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв

  •  7929 просмотра
Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет

Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет

  •  10039 просмотра
Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию

Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию

  •  10703 просмотра
За сутки рф потеряла 1240 человек личного состава

За сутки рф потеряла 1240 человек личного состава

  •  11112 просмотра
Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

  •  11927 просмотра
Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам

Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам

  •  13205 просмотра

Популярные

Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

  •  52330 просмотра
рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию

рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию

  •  21497 просмотра
Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру

Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру

  •  35402 просмотра
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях

  •  32542 просмотра
Оккупационные силы продвинулись вперед Архангельского, Уманского и в Клещеевке - DeepState

Оккупационные силы продвинулись вперед Архангельского, Уманского и в Клещеевке - DeepState

  •  48417 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  147057 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  143508 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  221953 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  259776 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  356867 просмотра

В захваченной Евпатории произошли взрывы

Во временно оккупированной рф Евпатории зафиксированы взрывы, а над Новофедоровкой поднимается дым.

Война •   •  2757 просмотра
В захваченной Евпатории произошли взрывы

Трое гражданских погибли, двое получили ранения в результате российских атак на Донецкую область

В результате вражеских обстрелов Донецкой области 24 мая 2024 года трое жителей погибли и двое получили ранения.

Общество •   •  3369 просмотра
Трое гражданских погибли, двое получили ранения в результате российских атак на Донецкую область

Тактическая авиация противника активизировалась на востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на востоке.

Война •   •  4269 просмотра
Тактическая авиация противника активизировалась на востоке

российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области

Вражеские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, инфраструктуру и отель, но обошлось без жертв.

Общество •   •  6073 просмотра
российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области

Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв

рф обстреляла несколько населенных пунктов в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и беспилотника-камикадзе, но сообщений о жертвах или ранениях не поступало.

Общество •   •  7929 просмотра
Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв

Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет

Вчера оккупанты трижды обстреляли Николаевскую область из артиллерии и минометов, но, к счастью, обошлось без жертв.

Общество •   •  10039 просмотра
Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет

Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию

Вражеские ракетные удары нанесли материальный ущерб учебному заведению, автомобилям и прилегающим зданиям в Слободском районе Харькова, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Общество •   •  10703 просмотра
Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию

За сутки рф потеряла 1240 человек личного состава

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1240 военнослужащих.

Война •   •  11112 просмотра
За сутки рф потеряла 1240 человек личного состава

Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

За минувшие сутки враг 342 раза обстрелял 7 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 2 авиаудара, 112 беспилотников, 228 артиллерийских и ракетных обстрелов, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  11927 просмотра
Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам

Охранника харьковского парфюмерного магазина приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что он помогал российским войскам корректировать авиаудары, предоставляя информацию о местах дислокации украинских войск.

Война •   •  13205 просмотра
Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам