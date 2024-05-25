В захваченной Евпатории произошли взрывы

Во временно оккупированной Евпатории прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, в захваченной Евпатории были слышны взрывы, а над Новофедоровкой поднимается дым.

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По данным, в Новофедоровке расположен военный аэродром "Саки". Там базируется 43-й истребительный авиационный полк, который является основой авиационной группировки, которая поддерживает оккупантов на юге Украины.

На вооружении - бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

В оккупированном россиянами Севастополя в районе бухты были слышны взрывы и стрельба – Крым Реалии