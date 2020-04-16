У ЮНІСЕФ стурбовані поверненням дітей з інтернатів до родин через карантин

КИЇВ. 16 квітня. УНН. ЮНІСЕФ та партнери стурбовані тим, що через введення карантину в Україні 42 тис. дітей з інтернатів повернулись до своїх родин, у яких не перевірили умови для життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЮНІСЕФ.