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У ЮНІСЕФ стурбовані поверненням дітей з інтернатів до родин через карантин

У ЮНІСЕФ стурбовані поверненням дітей з інтернатів до родин через карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. ЮНІСЕФ та партнери стурбовані тим, що через введення карантину в Україні 42 тис. дітей з інтернатів повернулись до своїх родин, у яких не перевірили умови для життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЮНІСЕФ.

“ЮНІСЕФ та партнери глибоко стурбовані, що внаслідок запроваджених урядом заходів 42 тисячі дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які виховувались в інтернатних закладах та інших інституціях, були відправлені назад у свої родини. Повернення відбулося без попередньої перевірки умов у родинах цих дітей. Значна частина цих родин перебувають у групі ризику та у складних фінансових обставинах. Малозабезпечені сім’ї найбільше потерпають від впроваджених заходів - закриття шкіл, обмеженого доступу до соціальних послуг, браку коштів та соціальної ізоляції”, - вказано у повідомленні.

В організації зазначили, що нинішні стресові умови збільшують вірогідність недбалості чи навіть жорстокого ставлення до дітей, і додають ризики інституалізації дітей після карантину.

“Більше того, через брак захисного обладнання соціальні працівники та працівники служб у справах дітей не можуть відвідувати та моніторити родини. Ми закликаємо уряд України вжити комплексні заходи для підтримки дітей та їх сімей фінансово, а також через соціальні послуги на місцевому рівні”, - додали у пресслужбі.

Зокрема вказано, що соціально вразливим родинам потрібно забезпечити матеріальну і фінансову підтримку, а також підтримку та нагляд за родинами з групи ризику. Місцевій владі потрібно видати засоби захисту, а також надати чіткі інструкції і підтримку для захисту соціальних працівників і служб у справах захисту дітей, аби вони мали змогу відвідувати родини, у які повернули дітей. Окрім того, використання інтернатів радять звести до мінімуму.

“Нарешті, критично важливо використати поточну кризу та її наслідки для перегляду державного підходу до інституціоналізації дітей. Зокрема можна перенаправити фінансові ресурси, які використовуються для надання інституційної допомоги, на попередження розділу родин, на возз'єднання сім'ї та надання відповідних альтернативних форм виховання”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні цього року на житло під дитбудинки сімейного типу виділено 795 млн грн.

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