У ЄС та ООН відреагували на катування українських полонених

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом Збройних сил Російської Федерації або пов’язаних із ними озброєних груп. На одному з відео видно, як закатованому військовослужбовцю стріляють в голову, а його тіло тягнуть у рів. У разі підтвердження ці дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини.

Представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив вбивство військовополонених українців в окупованій Оленівці.

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"Європейський Союз найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їх маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій та Додаткового протоколу до них і є військовими злочинами", - йдеться у заяві Борреля.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.