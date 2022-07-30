В ЕС и ООН отреагировали на пытки украинских пленных

Детали

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине шокирована последними видео, на которых явно показаны избиение, кастрацию и убийство пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины мужчиной, вероятно, членом Вооруженных сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео видно, как замученному военнослужащему стреляют в голову, а его тело тянут в ров. В случае подтверждения, эти действия будут квалифицированы как военные преступления.

Представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство военнопленных украинцев в оккупированной Еленовке.

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"Европейский Союз решительнее всего осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и являются военными преступлениями", - говорится в заявлении Борреля.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.