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У ЄС підписали угоди для залучення понад 1 млрд євро для бізнесу та відновлення критичної інфраструктури в Україні

У ЄС підписали угоди для залучення понад 1 млрд євро для бізнесу та відновлення критичної інфраструктури в Україні

Київ • УНН

 • 17792 перегляди

Група Європейського інвестиційного банку у співпраці з Європейською Комісією та Урядом України підписала угоди на понад 1 мільярд євро для підтримки українського бізнесу, відновлення критичної інфраструктури, сприяння зеленому переходу серед іншого у межах різних ініціатив на Конференції з відновлення України в Берліні.

На Конференції з відновлення України у Берліні група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у співпраці з Єврокомісією та урядом України підписала низку важливих проєктів та партнерських угод, спрямованих на підтримку економічної та соціальної стійкості України, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Президентка Групи ЄІБ Надя Кальвіньо, як вказано, оголосила про підписання нових фінансових угод у межах двох програм гарантій ЄС для українських банків. Вони передбачають залучення понад 1 млрд євро кредитів для підтримки малих та середніх підприємств (МСП) в Україні.

"Нове фінансування від ЄІБ та Єврокомісії, підписане у Берліні, дасть змогу залучити понад 1 мільярд євро для українського бізнесу та відновити місцеву критичну інфраструктуру", - вказали у Мінекономіки.

Зокрема, були підписані та оголошені такі проєкти:

Залучення понад 1 мільярд євро кредитів для українських МСП. Це гарантійне фінансування призначене для українських банків та інших фінансових посередників з метою покращення доступу до фінансування для МСП. 

Відновлення критично важливої інфраструктури в містах, що постраждали від війни, завдяки інвестиціям у 100 млн євро. ЄІБ надав 100 млн євро Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на підтримку постраждалих від війни українських міст у відновленні критично важливої інфраструктури. 

Запуск провідної програми консультативних послуг ЄС (JASPERS) в Україні. Спільно з Єврокомісією ЄІБ оголосив про підписання нової угоди на суму 20 мільйонів євро для розгортання консультативної допомоги Україні в межах програми JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions). З українським урядом також було підписано рамкову програму співпраці, що окреслює впровадження програми. 

Сприяння "зеленому" переходу України. ЄІБ та Нафтогаз, державна нафтогазова компанія України, підписали угоду про співпрацю щодо надання гранту технічної допомоги у 400 тис. євро в межах консультативної програми ЄІБ EU for Ukraine. Ця стратегія буде зосереджена на декарбонізації постачання та споживання енергії, скороченні викидів парникових газів, впровадженні рішень із енергоефективності, збільшенні виробництва відновлюваної енергії та розвиток низьковуглецевих бізнесів для зменшення викидів, пов'язаних із використанням енергії споживачами. Уряд Німеччини та ЄІБ нададуть грант у 20 млн євро на "Програму рішень для відновлюваної енергетики" для розвитку відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності в українських муніципалітетах, що доповнить наявні рамкові кредити ЄІБ.

Україна на конференції з відновлення підписала 12 угод щодо енергетики12.06.24, 11:24 • 21678 переглядiв

Сприяння фінансуванню МСП та компаній із середнім рівнем капіталізації у місцевій валюті. ЄІБ та "Сітібанк Україна" оголосили про намір співпрацювати над створенням програми  з фінансування у національній валюті та розглянути можливість надання поновлювальної (револьверної) кредитної лінії суму від 50 до 100 млн доларів США в українській гривні. Ця ініціатива має на меті збільшити доступність кредитів у національній валюті для українських підприємств, які постраждали від війни. 

Партнерство з міжнародними альянсами. ЄІБ приєднався до кількох альянсів, започаткованих на конференції з питань відновлення України у Берліні, як-от Альянс МСП, Коаліція зі сталого розвитку муніципалітетів, Альянс за гендерно-орієнтоване та інклюзивне відновлення, а також Альянс кваліфікованої робочої сили для України. Ці партнерства спрямовані на підтримку зростання приватного сектору, сприяння гендерній рівності та підвищення кваліфікації українців для відбудови своєї країни, що підкреслює відданість ЄІБ цим ключовим напрямам. 

ЄС запустив інвестиційний інструмент програми Ukraine Facility: що передбачається11.06.24, 15:05 • 13420 переглядiв

Як вказано, зокрема передбачається:

  • Нове фінансування для відновлення соціальної муніципальної інфраструктури та основних послуг, як-от шкіл, дитячих садків, лікарень та місцевого транспорту в українських містах.
  • Заплановане впровадження європейської системи екстреної допомоги 112, реконструкція залізниці та пунктів перетину кордону з країнами-членами ЄС, а також модернізація київського метрополітену.
  • Надання гарантій ЄС українським банкам для залучення понад 1 млрд євро у вигляді кредитів на підтримку малих та середніх підприємств.
  • Завершення розробки нового загальноєвропейського механізму гарантування експортних кредитів на суму 300 млн євро для підтримки малих та середніх підприємств ЄС, які експортують в Україну.
  • Розширення консультативної програми ЄС JASPERS для запуску та прискорення реалізації проєктів на місцях.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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