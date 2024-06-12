На Конференции по восстановлению Украины в Берлине группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в сотрудничестве с Еврокомиссией и правительством Украины подписала ряд важных проектов и партнерских соглашений, направленных на поддержку экономической и социальной устойчивости Украины, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Президент Группы ЕИБ Надя Кальвиньо, как указано, объявила о подписании новых финансовых соглашений в рамках двух программ гарантий ЕС для украинских банков. Они предусматривают привлечение более 1 млрд евро кредитов для поддержки малых и средних предприятий (МСП) в Украине.

"Новое финансирование от ЕИБ и Еврокомиссии, подписанное в Берлине, позволит привлечь более 1 миллиарда евро для украинского бизнеса и восстановить местную критическую инфраструктуру", - указали в Минэкономики.

В частности, были подписаны и объявлены такие проекты:

Привлечение более 1 миллиарда евро кредитов для украинских МСП. Это гарантийное финансирование предназначено для украинских банков и других финансовых посредников с целью улучшения доступа к финансированию для МСП.

Восстановление критически важной инфраструктуры в городах, пострадавших от войны, благодаря инвестициям в 100 млн евро. ЕИБ предоставил 100 млн евро Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на поддержку пострадавших от войны украинских городов в восстановлении критически важной инфраструктуры.

Запуск ведущей программы консультативных услуг ЕС (JASPERS) в Украине. Совместно с Еврокомиссией ЕИБ объявил о подписании нового соглашения на сумму 20 миллионов евро для развертывания консультативной помощи Украине в рамках программы JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions). С украинским правительством также была подписана рамочная программа сотрудничества, определяющая внедрение программы.

Содействие "зеленому" переходу Украины. ЕИБ и Нафтогаз, государственная нефтегазовая компания Украины, подписали соглашение о сотрудничестве по предоставлению гранта технической помощи в 400 тыс. евро в рамках консультативной программы ЕИБ EU for Ukraine. Эта стратегия будет сосредоточена на декарбонизации поставок и потребления энергии, сокращении выбросов парниковых газов, внедрении решений по энергоэффективности, увеличении производства возобновляемой энергии и развитии низкоуглеродных бизнесов для уменьшения выбросов, связанных с использованием энергии потребителями. Правительство Германии и ЕИБ предоставят грант в 20 млн евро на "Программу решений для возобновляемой энергетики" для развития возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности в украинских муниципалитетах, что дополнит имеющиеся рамочные кредиты ЕИБ.

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Содействие финансированию МСП и компаний со средним уровнем капитализации в местной валюте. ЕИБ и "Ситибанк Украина" объявили о намерении сотрудничать над созданием программы по финансированию в национальной валюте и рассмотреть возможность предоставления возобновляемой (револьверной) кредитной линии на сумму от 50 до 100 млн долларов США в украинской гривне. Эта инициатива имеет целью увеличить доступность кредитов в национальной валюте для украинских предприятий, пострадавших от войны.

Партнерство с международными альянсами. ЕИБ присоединился к нескольким альянсам, основанным на конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине, таким как Альянс МСП, Коалиция по устойчивому развитию муниципалитетов, Альянс за гендерно-ориентированное и инклюзивное восстановление, а также Альянс квалифицированной рабочей силы для Украины. Эти партнерства направлены на поддержку роста частного сектора, содействие гендерному равенству и повышение квалификации украинцев для восстановления своей страны, что подчеркивает приверженность ЕИБ этим ключевым направлениям.

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Как указано, в частности предполагается: