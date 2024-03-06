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У ЄС домовилися про посилення кіберзахисту

Київ • УНН

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Європейський Союз погодив зміни до законів про кібербезпеку, щоб посилити захист від хакерських атак і створити систему оповіщення про кібербезпеку та механізм реагування на надзвичайні ситуації по всьому ЄС.

У ЄС домовилися про посилення кіберзахисту

Європейський Союз збирається посилити захист від хакерських атак з інших країн. Рада ЄС та Європейський парламент погодили зміни до закону про кібербезпеку (CSA) та так званий акт кіберсолідарності, повідомляється на сайті євроінституції, пише УНН.

Деталі

Щоб швидко та ефективно виявляти основні кіберзагрози, новий регламент створює "систему оповіщення про кібербезпеку", яка є пан'європейською інфраструктурою, що складається з національних і транскордонних кіберхабів у всьому ЄС. Це організації, які відповідають за обмін інформацією та мають завдання виявляти кіберзагрози та реагувати на них. 

Він зокрема спрямований на підвищення готовності та захисту критично важливих об’єктів і основних служб, таких як лікарні та комунальні служби.

Новий регламент також передбачає створення механізму надзвичайних ситуацій у сфері кібербезпеки для підвищення готовності та посилення можливостей реагування на інциденти в ЄС.

Поправка до CSA передбачає уможливлення майбутнього ухвалення європейських схем сертифікації для "керованих послуг безпеки", які надають клієнтам спеціалізовані компанії.

Доповнення

Після досягнутих попередніх домовленостей обидва документи мають бути ухвалені Радою ЄС та Європейським парламентом. З боку Ради ЄС, бельгійське головування передасть тексти постпредам держав-членів (Coreper) на затвердження якомога швидше. Після схвалення проекти законодавчих актів будуть подані на юридичну/лінгвістичну перевірку перед тим, як їх офіційно ухвалять співзаконодавці, опублікують в Офіційному журналі ЄС і набудуть чинності через 20 днів після цієї публікації.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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