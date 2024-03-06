В ЕС договорились об усилении киберзащиты
Киев • УНН
Европейский Союз согласовал изменения в законы о кибербезопасности, чтобы усилить защиту от хакерских атак и создать систему оповещения о кибербезопасности и механизм реагирования на чрезвычайные ситуации по всему ЕС.
Европейский Союз собирается усилить защиту от хакерских атак из других стран. Совет ЕС и Европейский парламент согласовали изменения в закон о кибербезопасности (CSA) и так называемый акт киберсолидарности, сообщается на сайте евроинститута, пишет УНН.
Детали
Чтобы быстро и эффективно выявлять основные киберугрозы, новый регламент создает "систему оповещения о кибербезопасности", которая является панъевропейской инфраструктурой, состоящей из национальных и трансграничных киберхабов во всем ЕС. Это организации, которые отвечают за обмен информацией и имеют задачу выявлять киберугрозы и реагировать на них.
Он в частности направлен на повышение готовности и защиты критически важных объектов и основных служб, таких как больницы и коммунальные службы.
Новый регламент также предусматривает создание механизма чрезвычайных ситуаций в сфере кибербезопасности для повышения готовности и усиления возможностей реагирования на инциденты в ЕС.
Поправка к CSA предусматривает возможность будущего принятия европейских схем сертификации для "управляемых услуг безопасности", которые предоставляют клиентам специализированные компании.
Дополнение
После достигнутых предварительных договоренностей оба документа должны быть приняты Советом ЕС и Европейским парламентом. Со стороны Совета ЕС, бельгийское председательство передаст тексты постпредам государств-членов (Coreper) на утверждение как можно скорее. После одобрения проекты законодательных актов будут представлены на юридическую/лингвистическую проверку перед тем, как их официально примут созаконодатели, опубликуют в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней после этой публикации.
В ЕС договорились об усилении киберзащиты
Европейский Союз согласовал изменения в законы о кибербезопасности, чтобы усилить защиту от хакерских атак и создать систему оповещения о кибербезопасности и механизм реагирования на чрезвычайные ситуации по всему ЕС.
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