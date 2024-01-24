У ЄС домовилися про нові керівні принципи боротьби з торгівлею людьми
Київ • УНН
ЄС погодив нові керівні принципи боротьби з торгівлею людьми, включаючи покарання для тих, хто користується послугами жертв торгівлі людьми, і додавши до порушень прав людини примусові шлюби, незаконне усиновлення та сурогатне материнство. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше п'яти років.
Нові правила мають діяти в усьому ЄС та передбачають максимальні покарання за злочин.
Про це передає УНН із посиланням на Zeit.
Деталі
Представники країн-членів і Європейського парламенту домовилися комплексно доповнити існуючу директиву про кримінальне переслідування підозрюваних у торгівлі людьми. Головуюча в ЄС Бельгія оголосила, що заплановані зміни передбачають, серед іншого, покарання осіб, які свідомо користуються послугами жертв торгівлі людьми. До переліку форм експлуатації за змістом директиви також планується включити примусові шлюби, незаконне усиновлення та примусове сурогатне материнство.
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Злочин має каратися максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк не менше п'яти років. Це означає, що кримінальні норми, які передбачають лише покарання до двох років за такі злочини, більше не будуть можливими. За особливо тяжкі злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі не менше десяти років.
Також повідомляється, що нові правила мають діяти в усьому ЄС.
Доповнення
За даними Європейської комісії у 2022 році, понад 7 000 людей стають жертвами торгівлі людьми в ЄС щороку. Однак, оскільки багато злочинів не реєструються, кількість незареєстрованих випадків, ймовірно, значно вища.
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