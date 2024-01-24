В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми

Новые правила должны действовать во всем ЕС и предусматривают максимальные наказания за преступление.

Об этом передает УНН со ссылкой на Zeit.

Детали

Представители стран-членов и Европейского парламента договорились комплексно дополнить существующую директиву об уголовном преследовании подозреваемых в торговле людьми. Председательствующая в ЕС Бельгия объявила, что запланированные изменения предусматривают, среди прочего, наказание лиц, которые сознательно пользуются услугами жертв торговли людьми. В перечень форм эксплуатации по содержанию директивы также планируется включить принудительные браки, незаконное усыновление и принудительное суррогатное материнство.

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Преступление должно наказываться максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет. Это означает, что уголовные нормы, предусматривающие лишь наказание до двух лет за такие преступления, больше не будут возможными. За особо тяжкие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы не менее десяти лет.

Также сообщается, что новые правила должны действовать во всем ЕС.

Дополнение

По данным Европейской комиссии в 2022 году, более 7 000 человек становятся жертвами торговли людьми в ЕС ежегодно. Однако, поскольку многие преступления не регистрируются, количество незарегистрированных случаев, вероятно, значительно выше.

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