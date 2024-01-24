Франция оштрафовала Amazon на 32 млн евро за слежку за сотрудниками

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  114190 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  131379 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  131013 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  163089 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  179983 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167609 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

Франция оштрафовала Amazon на 32 млн евро за слежку за сотрудниками

Французское складское подразделение Amazon было оштрафовано на 32 миллиона евро агентством по защите данных Франции за "слишком навязчивую" систему наблюдения за сотрудниками.

Новости Мира •   •  14857 просмотра
Франция оштрафовала Amazon на 32 млн евро за слежку за сотрудниками

В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина

Военно-морские силы Колумбии захватили самодельную подводную лодку, перевозившую почти 800 кг кокаина, и это первый подобный захват в этом году. Задержание произошло на фоне рекордно высокого производства кокаина.

Новости Мира •   •  14816 просмотра
В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина

Сегодня День Службы внешней разведки Украины

В октябре 2004 года на базе Департамента разведки и разведывательных подразделений региональных органов Службы безопасности была создана Служба внешней разведки Украины.

Общество •   •  17214 просмотра
Сегодня День Службы внешней разведки Украины

24 января: День эскимо, Международный день образования

Именно 24 января 1922 года американский кондитер и владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон запатентовал мороженое в шоколадной глазури - эскимо, хотя производить начал его с 1919 года.

УНН Lite •   •  16640 просмотра
24 января: День эскимо, Международный день образования

Заболеваемость корью в Европе стремительно растет - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном росте заболеваемости корью в Европе: с января по октябрь 2023 года было зарегистрировано более 30 000 случаев инфицирования. ВОЗ связывает рост заболеваемости со снижением уровня вакцинации во время пандемии COVID-19.

Здоровье •   •  16179 просмотра
Заболеваемость корью в Европе стремительно растет - ВОЗ

Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема, победив Тейлора Фрица со счетом 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3.

Спорт •   •  17955 просмотра
Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании

Испанская полиция задержали мужчину за убийство двух пожилых сестер и брата, которые были втянуты в аферу с онлайн-знакомствами. Подозреваемый утверждает, что две сестры накопили значительный долг перед ним из-за того, что поверили онлайн-бойфрендам.

Криминал и ЧП •   •  19569 просмотра
Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании

Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры

Правительство Испании пересматривает деятельность государственных музеев, чтобы убедиться, что они выходят за рамки колониальных идей и противодействуют политическому вмешательству и цензуре в искусстве.

Культура •   •  19018 просмотра
Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры

В Иране казнили протестующего с психическим расстройством

Мохаммад Гобадлу, 23-летний иранский протестующий с психическим расстройством, был казнен за якобы убийство полицейского во время протестов. Судебный процесс над ним сопровождался обвинениями в применении пыток, а его психическое состояние не принималось во внимание.

Новости Мира •   •  20533 просмотра
В Иране казнили протестующего с психическим расстройством

Только при письменном согласии: PornHub ужесточил правила публикации видео на платформе

PornHub ввел новые правила, которые требуют письменного согласия от всех участников видео, в дополнение к проверке идентификации. Эта мера направлена на предотвращение распространения контента без согласия и так называемого "порно мести".

Новости Мира •   •  20875 просмотра
Только при письменном согласии: PornHub ужесточил правила публикации видео на платформе