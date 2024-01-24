Франция оштрафовала Amazon на 32 млн евро за слежку за сотрудниками

Французское агентство по защите данных заявило во вторник, что оно оштрафовало французское складское подразделение Amazon на 32 миллиона евро (34,9 миллиона долларов) за "чрезмерно навязчивую" систему наблюдения, позволяющую отслеживать работу персонала, пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

По данным агентства CNIL, Amazon France Logistique отслеживала работу сотрудников, в частности, с помощью данных со сканеров, используемых сотрудниками для обработки посылок.

Сканеры предупреждали руководство о бездействии, превышающем 10 минут, или об обработке коробок и посылок "вплоть до секунды", говорится в заявлении CNIL.

В нем говорилось, что работники находились под постоянным давлением и им приходилось регулярно оправдывать отсутствие на работе. Контролировалось даже время между входом сотрудников на склад и началом работы.

В ведомстве добавили, что они не были должным образом проинформированы о слежке, данные хранились 31 день.

Наблюдение было сочтено нарушением Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR), который налагает на компании строгие правила получения согласия на использование личной информации.

Штраф был эквивалентен примерно трем процентам годового дохода Amazon France Logistique, который в 2021 году достиг 1,1 миллиарда евро при чистой прибыли в 58,9 миллиона евро.

По данным CNIL, которое начало расследование в 2019 году после статей в СМИ и жалоб работников, пострадали несколько тысяч сотрудников.

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