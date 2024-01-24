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Франція оштрафувала Amazon на 32 млн євро за стеження за співробітниками

Франція оштрафувала Amazon на 32 млн євро за стеження за співробітниками

Київ • УНН

 • 25384 перегляди

Французький складський підрозділ Amazon було оштрафовано на 32 мільйони євро агентством із захисту даних Франції за "занадто нав'язливу" систему спостереження за співробітниками

Французьке агентство із захисту даних заявило у вівторок, що воно оштрафувало французький складський підрозділ Amazon на 32 мільйони євро (34,9 мільйона доларів) за "надмірно нав'язливу" систему спостереження, що дає змогу відслідковувати роботу персоналу, пише УНН із посиланням на France24.

Деталі

За даними агентства CNIL, Amazon France Logistique відстежувала роботу співробітників, зокрема, за допомогою даних зі сканерів, які використовують співробітники для обробки посилок.

Сканери попереджали керівництво про бездіяльність, що перевищує 10 хвилин, або про обробку пакунків і посилок "аж до секунди", ідеться в заяві CNIL.

У ній ішлося, що працівники перебували під постійним тиском і їм доводилося регулярно виправдовувати відсутність на роботі. Контролювали навіть час між входом співробітників на склад і початком роботи.

У відомстві додали, що вони не були належним чином проінформовані про стеження, дані зберігалися 31 день.

Спостереження було визнано порушенням Загального регламенту ЄС щодо захисту даних (GDPR), який накладає на компанії суворі правила отримання згоди на використання особистої інформації.

Штраф був еквівалентний приблизно трьом відсоткам річного доходу Amazon France Logistique, який 2021 року сягнув 1,1 мільярда євро за чистого прибутку в 58,9 мільйона євро.

За даними CNIL, яке почало розслідування 2019 року після статей у ЗМІ та скарг працівників, постраждали кілька тисяч співробітників.

Центральний банк Індії наклав штраф на Amazon Pay за недотримання вказівок03.03.2023, 21:31 • 1178453 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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