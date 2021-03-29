У Єгипті назвали можливу дату розвантаження контейнеровозу в Суецькому каналі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Розвантаження контейнеровозу Ever Given, який 23 березня перекрив Суецький канал, може початися у вівторок, 30 березня. Про це повідомив радник президента Єгипту з питань морських портів Мохаб Мамішев в інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia, передає УНН.
Цитата
“Розвантаження контейнеровоза почнеться післязавтра, тобто у вівторок, після того як будуть вичерпані всі можливості для витягування судна за допомогою буксирів”, — заявив Мамішев.
За словами чиновника, для розвантаження судна необхідно підігнати плавучі засоби, щоб перетягнути на них контейнери.
Що передувало
Раніше президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив розпочати підготовку до розвантаження контейнеровоза Ever Given, який сів на мілину в Суецькому каналі.
За даними влади, ситуація з судном покращилася в порівнянні з попередніми днями. Зокрема, його вдалося зрушити на чотири метри.
Контекст
400-метровий контейнеровоз Ever Given, зафрахтований компанією Evergreen, сів на мілину в найвужчій частині Суецького каналу, в шести морських милях від його південного входу, у вівторок, 23 березня. Судно заблокувало водну артерію для судноплавства. Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу.
В результаті події біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, що очікують звільнення артерії, яка є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінюються більш ніж в 10 млрд доларів. Частина кораблів вже висунулася в обхід Африки.