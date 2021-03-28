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Спроби повернути контейнеровоз Ever Given у Суецький канал поки безуспішні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Корабель Ever Given досі знаходиться на мілині в Суецькому каналі. Декілька буксирів змогли зрушити його кормову частину на 30 градусів, але цього замало для повернення судна в фарватер каналу. Про це пише BBC, передає УНН.

Що відомо

Зазначається, що у разі повної невдачі при спробі зрушити з місця корабель буксирами — будуть залучені альтернативні заходи.

Контекст

Раніше повідомлялося, що рятувальним бригадам вдалося привести в рух стерно і запустити гребний гвинт, що дозволить маневрувати за необхідності кормою. У поширеній раніше в неділю на сайті каналу заяві глава управління цієї водної магістралі Єгипту Усама Рабіа інформував про те, що в ході днопоглиблювальних робіт земснарядом “Машхур” було видалено 27 тис. кубометрів піщаних порід на глибину в 18 м.

“Тривають днопоглиблювальні роботи з виїмки піску навколо носової частини судна, щоб полегшити процес повернення йому плавучості, поряд з маневрами буксирів, які залежать від часу припливів і відливів, а також напрямку вітру”, — говорилося в комюніке, в якому зазначалося, що на допомогу у визволенні контейнеровоза спрямовані ще два потужних буксира.

Ever Given водотоннажністю 220 тис. тонн і довжиною 400 м, який належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором, 23 березня перегородив одномагістральную південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, змінивши курс і впершись носом і кормою в протилежні берега русла. До операції з розблокування залучені фахівці компанії SMIT, яка спеціалізується на морських рятувальних роботах і входить в концерн Boskalis. Крім того, в ній задіяна і японська компанія Nippon Salvage. Свою допомогу вже запропонували ряд держав, включаючи США, Грецію і Туреччину.

У суботу під час першої після аварії прес-конференції в Суеці Рабіа закликав не поспішати з висновками щодо її причин. При цьому він не виключив, що це могли бути як погодні умови (сильний вітер), технічні проблеми, так і людський фактор або сукупність багатьох причин.

Сьогодні президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі дав доручення розпочати підготовку до розвантаження контейнеровоза Ever Given.

Через контейнеровоз вже 369 суден, включаючи 25 танкерів потрапили у “затор”.

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