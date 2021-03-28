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Ситуація у Суецькому каналі: через контейнеровоз вже 369 суден, включаючи 25 танкерів потрапили у "затор"

Ситуація у Суецькому каналі: через контейнеровоз вже 369 суден, включаючи 25 танкерів потрапили у "затор"

Київ • УНН

 • 30187 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Майже 370 суден, у тому числі 25 нафтоналивних танкерів, не можуть пройти Суецький канал через застряглий поперек нього контейнеровоз. Про це повідомив у неділю глава управління цієї водної магістралі Єгипту Усама Рабіа, пише УНН з посиланням на Al Arabiya.

Деталі

“369 суден, в тому числі 25 нафтоналивних танкерів, очікують проходу через канал”, — сказав він в ефірі телеканалу Al Arabiya. За словами Рабіа, в зв’язку зі сформованою ситуацією розглядається можливість надання “пільг і знижок” на проходження каналу після вирішення ситуації з навігацією. Крім цього, зазначив він, влада піклується в даний час “про логістичні потреби застряглих суден”.

“Ми цілодобово працюємо, щоб зрушити контейнеровоз, який сів на мілину, — уточнив глава управління. — Ми не виключаємо також третього сценарію, коли доведеться знижувати вантаж судна. Але цей сценарій дуже складний і вимагає багато часу”. Рабіа нагадав про те, що щоденні збитки каналу складають від 13 млн до 14 млн доларів.

Контекст

Раніше повідомлялося, що рятувальним бригадам вдалося привести в рух стерно і запустити гребний гвинт, що дозволить маневрувати за необхідності кормою. У поширеній раніше в неділю на сайті каналу заяві Рабіа інформував про те, що в ході днопоглиблювальних робіт земснарядом “Машхур” було видалено 27 тис. кубометрів піщаних порід на глибину в 18 м.

“Тривають днопоглиблювальні роботи з виїмки піску навколо носової частини судна, щоб полегшити процес повернення йому плавучості, поряд з маневрами буксирів, які залежать від часу припливів і відливів, а також напрямку вітру”, — говорилося в комюніке, в якому зазначалося, що на допомогу у визволенні контейнеровоза спрямовані ще два потужних буксира.

Ever Given водотоннажністю 220 тис. тонн і довжиною 400 м, який належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором, 23 березня перегородив одномагістральную південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, змінивши курс і впершись носом і кормою в протилежні берега русла. До операції з розблокування залучені фахівці компанії SMIT, яка спеціалізується на морських рятувальних роботах і входить в концерн Boskalis. Крім того, в ній задіяна і японська компанія Nippon Salvage. Свою допомогу вже запропонували ряд держав, включаючи США, Грецію і Туреччину.

У суботу під час першої після аварії прес-конференції в Суеці Рабіа закликав не поспішати з висновками щодо її причин. При цьому він не виключив, що це могли бути як погодні умови (сильний вітер), технічні проблеми, так і людський фактор або сукупність багатьох причин.

Сьогодні президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі дав доручення розпочати підготовку до розвантаження контейнеровоза Ever Given.

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